Fish and chips del famoso chef stellato a 43 euro? L’ho assaggiato e c’è un solo grande problema a parte il costo dell’intero pranzo | la video recensione è virale

(Di domenica 1 settembre 2024) Paese che vai prodotto tipico carissimo che trovi. Se in Italia la pizza di Briatore a 17o la carbonara di Mariola a 28sono quasi sempre oggetto di critiche, nel Regno Unito a tenere banco è ilandpreparato da Tom Kerridge,. Si trova da Harrods a Londra e costa 37 sterline quindi 43. Insomma, caro. James Dimitri, creatore conosciuto come @jamesdimitrieats su TikTok, lo ha provato e ha detto la sua in unche è diventato. Dunque l’esperto di cucina è andato nel lussuosomagazzino londinese e ha ordinato il piatto, con la birra più economica nel menù che costava 9,5 sterline ovvero 11,28. Com’è andata? Bene le salse, tante: dalla tartara a quella al curry, fino al purè di piselli. Pastella “croccante e bella alla vista”. Ma il pesce nonera piccolo ma “perdeva acqua” tanto da “bagnare tutto il piatto”.