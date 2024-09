Festa dell’aquilone oggi la gara Ecco chi ha vinto le sfide in Fortezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Gli aquiloni sono saliti in cielo ieri pomeriggio a Urbino. La sessantanovesima edizione dellaè già entrata nel vivo. Il campo da gioco per le batterie di anterpima della, ieri pomerigigo, è quello che un tempo si usava per la disputa decisiva: il parco dellaAlbornoz. Elezione di Miss Cometa, conquistata dalla bravura di Francesca Torcaso, 37 anni della contrada di Hong Kong, che ha4 gare sulle 5 a cui ha partecipato. Poi miglior aquilonista dell’anno a Filippo Rossi, 26 anni di Piansevero che ha partecipato per la prima volta. Laper il più giovane aquilonista è stata ripetuta, a incassare il trofeo è stato ancora Hong Kong con Andrea Valenti di 12 anni e alla sua secoda. Le emozioni non sono mancate ma il vero clou saràal campo da volo delle Ceane, a Ca’ Mignone, dalle 16.