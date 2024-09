Famiglia sterminata a Paderno il 17enne è stato arrestato Sequestrata l’arma | un coltello da cucina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)Dugnano (Milano), 1 settembre 2024 – Passerà la sua prima notte al Beccaria, ilRiccardo Chiarioni che nella notte tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, ha sterminato la sua– padre, madre e fratellino di 12 anni – a coltellate. Dopo aver confessato il triplice omicidio, i carabinieri della Tenenza diDugnano e del Nor della Compagnia di Sesto San Giovanni lo hanno tratto in arresto per omicidio, “a conclusione di serrata attività d’indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Milano e dalla Procura della Repubblica di Monza”. I militari hanno trovato sul posto e sequestratoutilizzata dal ragazzo per uccidere la: unda