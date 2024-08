Faccia a faccia fra i candidati | Ugolini rinvia il duello con de Pascale e fa infuriare Legacoop Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Bologna, 1 settembre 2024 – Finita l’estate del fair play , inizia la battaglia. Dopo alcuni botta e risposta sui Cau, i Centri accoglienza urgenza, è andato in scena il primo vero scontro in vista delle prossime Regionali dell’Emilia-tra il candidato di centrosinistra Michele dee la candidata civica, appoggiata dal centrodestra, Elena. Motivo del contendere il(saltato) a casa dia Cesena. Il match, fissato il 19 settembre, avrebbe dovuto svolgersi davanti ai cooperatori dia porte chiuse, dando la ribalta di primoal festival del giornale online ’Open’ il 22 settembre (confermato)., però, come anticipato dal Carlino, ha deciso di sfilarsi, spiegando via mail al presidente di, Paolo Lucchi, già sindaco Pd di Cesena, che "causa impegni in agenda", il dibattito non s’aveva da fare.