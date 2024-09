F1 GP Italia Wolff | Ci è mancato il passo difficile prendere decisioni strategiche così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “Congratulazioni a Ferrari e Charles Leclerc per la meritata vittoria di oggi. E’ sempre un momento speciale quando la Rossa vince qui a Monza”. Sono queste le parole di Toto, team principal della Mercedes, ai microfoni dei canali ufficiali del team, dopo il Gran Premio d’. “La nostra gara è stata migliore di Zandvoort, ma non buona. Abbiamo completato una strategia da due stop, dato che abbiamo sofferto il graining sulla gomma anteriore sinistra, che ha reso la strategia ad una sola sosta complessa. E’ stata una situazioneda gestire, era complesso sapere se osare con una sola sosta o spingere di più e fare due soste. Il nostrooggi ha resoconquistare più punti di quelli che abbiamo collezionato. Non abbiamo performato al livello che avevamo prima della pausa estiva.