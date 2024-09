Brad Pitt | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024): 10chenon saiIn oltre trent’anni di carriera,è diventato una delle star di Hollywood più famose di sempre. È una celebrità protagonista dei tabloid e un uomo impegnato, uno degli attori più versatili di sempre ma anche uno di quelli che garantiscono incassi certi. Ha lavorato duro ed è riuscito a guadagnarsi una carriera impressionante, ricca di collaborazioni e titoli di grande prestigio.: la giovinezza e i suoi film 1. Ha recitato in celebri film. Con il suo ruolo in Thelma e Louiseguadagnò un bel po’ di attenzione, e recitò poi in film come In mezzo scorre il fiume (1992), Kalifornia (1993), e Una vita al massimo (1993). Ma il ruolo importante arrivò con Intervista col vampiro (1994), e da lì la sua carriera fu in ascesa.