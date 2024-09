Allarme in Europa crolla il mercato delle auto elettriche | nel mondo resiste solo la Cina

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 1 settembre 2024) Le vendite di veicoli elettrici insta incontrando una netta flessione nell’ultimo anno nonostante l’industriamobilistica nel suo complesso stia registrando una crescita Nel 2021 la Commissione del Green Deal europeo, tra le proposte relative all’industria dei trasporti, prevede un taglioemissioni del 50% per i veicoli commerciali entro il 2030, dove per leil -55% prospettato va a inasprire di tanto il -37,5% inizialmente concordato sul medesimo arco temporale. Per arrivare entro il 2035, lo stop alla vendita dei motori termici. Rallenta ilaiuto– Cityrumors.