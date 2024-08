Volley Campioni del Mondo! Italia U17 in trionfo Zlatanov e Argano show contro l’Argentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) L’ha vinto i Mondiali Under 17 dimaschile al termine di una spettacolare cavalcata andata in scena a Sòfia (Bulgaria). La nostra Nazionale ha sconfittoper 3-2 (23-25; 17-25; 25-22; 33-31; 15-9) in finale, replicando il successo ottenutol’Albiceleste nella fase a gironi e alzando al cielo il trofeo da imbattuta dopo le tre affermazioni ottenute nel raggruppamento (Cuba, Porto Rico, Argentina) e i quattro sigilli nella fase a eliminazione diretta (Messico, Iran, Cina Taipei, Argentina).