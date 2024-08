Vino tra speculazione e sostenibilità | un mercato in ebollizione

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) La recente riflessione di Michel Bettane sulle iniquità dei prezzi delsolleva questioni fondamentali sullaeconomica e culturale delvinicolo.Come un Barolo che fermenta troppo a lungo, ilvinicolo sta sviluppando aromi complessi e potenzialmente pericolosi, che rischiano di alterare irrimediabilmente il bouquet dell’intero comparto. Il declino della domanda cinese: un segnale d’allarme Il recente calo della domanda cinese per i vini ultra-speculativi è solo la punta dell’iceberg di un fenomeno più ampio e preoccupante. Bottiglie dal prezzo esorbitante, che vanno dai 1.000 euro per un Bourgogne Aligoté ai 10.000 euro per alcuni Grands Crus di Borgogna, stanno trovando sempre meno acquirenti. Questo trend non è solo un sintomo, ma un campanello d’allarme per l’intero settore.