Tre linee e 20mila utenti al giorno Dal cuore di Pisa al Lungomonte 73 milioni di potenziali passeggeri

(Di sabato 31 agosto 2024) Tredi tram capaci di intercettare potenzialmente un’utenza di quasi 20 milaal(turisti compresi) servendo non solo la città e il vicino comune di San Giuliano Terme, ma anche i comuni delmettendo in rete parcheggi scambiatori per consentire, a decine di migliaia di pendolari, di rinunciare a spostarsi abitualmente con mezzi privati per raggiungere il capoluogo. Cifra che moltiplicata per un anno intero fa 7,3di: davvero tanti se si pensa che le duefiorentine nel 2023 hanno superato i 35di, servendo un’utenza che ha più del doppio dei residenti dell’areana e una media di oltre 7,5di turisti annui, ai quali si devono ovviamente sommare le decine di migliaia di pendolari giornalieri.