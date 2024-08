Tragico incidente in Spagna | morto Kayo Mesquita Sousa 14enne calciatore dell’Asd Mappano nel Torinese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024), giovane talento del calcio di appena 14 anni, ègiovedì 29 agosto in unstradale in, a Castellón, nella regione della Comunità Valenciana, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La comunità di, un piccolo comune nei pressi di Torino, è sotto choc:, originario del Brasile, viveva a Leini con il padre Raphael e giocava da un anno nella squadra giovanileMappanese. Secondo quanto riportato da La Stampa e La Repubblica, l’è avvenuto poco prima della mezzanotte, coinvolgendo un totale di 14 persone, in gran parte italiane. Il maxi tamponamento ha provocato la morte die il ferimento di altre 13 persone, tra cui i suoi due fratellini, rispettivamente di 7 e 10 anni, attualmente ricoverati in prognosi riservata negli ospedali di Castellón e La Plana di Villarreal.