Tenta di lanciarsi dal monumento del Marinaio salvata da due poliziotti

(Di sabato 31 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoL’ennesima storia di solitudine e depressione che poteva finire in tragedia, ma così non è stato grazie a duedelle volanti della Questura di Taranto. In quell’abbraccio che si vede in foto, c’è tutta l’umanità e la comprensione di due servitori dello Stato che non hanno esitato un solo istante a salvare la vita di una 42enne che aveva manifestato intenti suicidi, cercando di lasciarsi cadere dalla ringhiera nei pressi deldelsul lungomare di Taranto. I due agenti, notata la donna, hanno dapprima instaurato un dialogo e, una volta ottenuta la sua fiducia, l’hanno bloccata impedendole di proseguire nel suo intento. L'articolodidaldelda dueproviene da Tarantini Time Quotidiano.