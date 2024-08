Tennis UsOpen | Sinner vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 21.53 Corre forte Jannik. L'altoatesino, numero 1 del Mondo, al 3° turno liquida l'australiano O'Connel, n.87 Atp, in nemmeno 2 ore: 61 64 62.l'azzurro troverà il vincente della sfida tra l'americano Tommy Paul, testa di serie n.14, e il canadese Gabriel Diallo, n. 143del ranking Atp. In precedenza c'era stato il successo di Jasmine Paolini, n.5 del seeding, sulla russa Yulia Putintseva (30):63 64 in 1h26' di gioco.per la toscana c'è la ceca Muchova.