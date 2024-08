Si elegge Miss Carnevale | ecco le ragazze in gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Marina di Pietrasanta, 31 agosto 2024 – Finisce l’estate, inizia ilpietrasantino. Una tradizione che si rinnova domani alle 21 al “Caffè“ della Versiliana con l’elezione della, dando ufficialmente il via all’edizione 2025. La contrada da battere è il Pollino-Traversagna, che nel 2023 trionfò con Dunia Bresciani. A sfidarsi, in ordine di uscita, saranno 10in rappresentanza di altrettante contrade: Sofia Ginevra Tardelli (Pollino-Traversagna), Sofia Silicani (Lanterna), Sofia Biagi (Pontestrada), Aurora Tomeo (Collina), Camilla Chiara Casarano (Brancagliana), Maeva Polleschi (Africa-Macelli), Giada Bertacca (Antichi Feudi), Angela Improta (Il Tiglio-La Beca), India Aida Gabrielli (Strettoia) e Rebecca Biagi (Marina). Non solo bellezza e folklore.