Roma Koné | Arrivato in un grande club convinto da De Rossi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Manusi presenta, e tra un ringraziamento ai Friedkin per l’arrivo ae il definirsi “orgoglioso” per l’argento olimpico conquistato con la Francia in casa, spende anche delle parole per il suo nuovo allenatore, Daniele De: “Mi halui, insieme all’approdare in un, a venire qui. Mi ha spiegato cosa può darmi la squadra visto che anche lui era un centrocampista. Mi ha detto che ilha grandi ambizioni. Sono molto entusiasta di venire qui e aiutare la squadra”, ha spiegato ai canali giallo. “Laè unche conosco da quando ero piccolo. Alcuni grandi giocatori hanno giocato qui e desideravo fare parte di questa storia. Ho parlato molto con Dee mi ha davvero conquistato con le sue parole. Ho visto che ha fiducia in me e mi ha fatto capire che posso aiutare la squadra.