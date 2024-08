Prosegue la lunga estate calda | possibile svolta tra 10 giorni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 31 agosto 2024) L’2024 si sta dimostrando una delle più calde degli ultimi decenni, con ondate di calore che sembrano non voler dare tregua. Quando si abbasseranno definitivamente le temperature? Ecco cosa dicono gli esperti sulle prossime svolte meteorologiche. Le temperature elevate, alimentate dall’anticiclone africano, hanno portato molte città italiane a toccare e superare i 40 gradi quest’, trasformando il Paese in un vero e proprio forno. Il disagio si è fatto sentire ovunque, con un aumento dei ricoveri ospedalieri e dei disagi per la popolazione, soprattutto per le fasce più deboli., foto Ansa – VelvetMagUn caldo senza precedenti L’anticiclone africano, ormai noto protagonista delle estati italiane, ha intensificato la sua presenza, spingendo le temperature verso livelli record.