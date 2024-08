Pizza gourmet e carbonara | matrimonio Bartolini Morise cena pre nozze tra musica e piatti doc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Castiglione della Pescaia, 31 agosto 2024 – Una lunga tavola sui toni del rosso. Un prato verde ampio con semplici luci appese sopra il tavolo. Per uno srio da favola. Tanti ospiti alladi benvenuto che precede letra lo chef stellato Enricoe Roberta, volto tv di diverse emittenti. Unasemplice ma ricercata, con alcunidella tradizione italiana assoluti protagonisti. Il menu deldi uno chef stellato è sempre molto atteso, e quello dellapre matrimoniale ha rispettato le aspettative.hanno proposto ai loro ospiti un antipasto che comprendeva tra l’altro il pecorino. Quindi, come primo, pasta alla, un classico della cucina tricolore. Sulla stessa linea d’onda anche il secondo piatto, cone tradizionale. Per dessert, gelato con frutta.