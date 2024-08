Paralimpiadi Carlotta completa il suo podio Francesco e quel conto aperto | L’ultimo bronzo mi bruciava

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Parigi, 31 agosto 2024 – La terza giornata delle, nel cronoprogramma azzurro, era considerata la più difficile della settimana: questione di discipline, specialità, avversari. Ma l’Italia, ormai, è una potenza, soprattutto nel nuoto, e quando in vasca vannoGilli eBettella ilè pressoché assicurato. Detto, fatto, e infatti le due medaglie di oggi le hanno vinte loro, due argenti preziosi che sono andati a impreziosire bacheche individuali già decisamente ricche. Ha iniziato Wonder Gilli, ormai volto notissimo del movimento: il secondo posto nei 400 stile libero classe S13, dedicata agli atleti ipovedenti, dietro alla inarrivabile statunitense Olivia Chambers, è stata la sua terza medaglia in tre giorni. Dopo l’oro nei 100 farfalla e ilnei 100 dorso, ecco appunto l’unico metallo che le mancava.