Palmeri | Questo il voto al mercato dell’Inter! Scudetto? Juventus

(Di sabato 31 agosto 2024) Il calcioè finito e l’Inter lo ha concluso con il colpo Palacios.commenta l’estate interista e poi parla dicon lafavorita. Le sue parole su Sportitalia.it.– Tancrediassegna un 6 alnerazzurro: «Il vantaggio di aver fatto già tutto a marzo. O forse lo svantaggio. Taremi e Zielinski rendono ilsufficiente, il punto è che dopo non è successo niente altro di sostanziale. E’ vero che l’Inter era quella che necessitava di meno interventi, e soprattutto non ha perso nessuno, il che vuol dire solo aggiungere e non sottrarre nulla. Dettaglio che mantiene positivo il giudizio. Ma rimane quella sensazione di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, perché se solo Oaktree fosse subentrato a settembre e non a giugno, adesso Dybala avrebbe la maglia nerazzurra».