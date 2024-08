Palacios si presenta | Sto vivendo un sogno All’Inter per dare il massimo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Tomasha pronunciato le sue prime parole da calciatore dell’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni da lui rilasciate da nuovo giocatore nerazzurro. PRIME PAROLE – Tomasè un nuovo giocatore dell’Inter. Queste le prime parole, rilasciate a Inter TV, da lui pronunciate una volta arrivata l’ufficialità del suo approdo in nerazzurro. Emerge l’entusiasmo per la nuova avventura. Cosa hai pensato quando hai ricevuto la chiamata dell’Inter e oggi come ti senti? Ero molto felice e anche orgoglioso. Stoun, ora non resta che allenarsi eil. Hai cominciato giocando in attacco ma oggi il tuo ruolo è fermare gli attaccanti. Come è avvenuto questo cambiamento di posizione e come ti descriveresti oggi come difensore? Sono un difensore grintoso, mi piace giocare molto con il pallone.