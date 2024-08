Omicidio Sharon Verzeni i sospetti di Terno d’Isola e la normalità come colpa | dal giallo dell’omicidio all’orrore della mente umana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Per un mese la morte diè stata un, di quelli più complicati da risolvere, niente movente, niente arma del delitto, tante troppe piste, la famiglia nel mirino, il compagno Sergio, una vita scoperchiata alla ricerca vana di segreti e stranezze, alimentate nel dubbio di una vita troppo tranquilla, isolata, abitudinaria fino all’estremo, in una provincia, quella bergamasca di, tanto distante dal caos metropolitano da diventaree sospetto. In un solo giorno, anzi in poche ore, ilsi è però drammaticatrasformato in un vero e proprio racconto dell’orrore senza motivi evidenti, che ben va al di là del problema sicurezza per le nostre strade, ma scava inesorabile nella, dalla luce al buio, dal raziocinio alla follia in un piano inclinato lungo il quale sogni e speranze via via scompaiono fino al click definitivo.