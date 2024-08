Oltre l’errore di Kimi Antonelli c’è il futuro della Formula 1 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) Ci sono ciambelle che non riescono col buco. Metti tutti gli ingredienti giusti nel forno, ma poi qualcosa va male e ne viene fuori un mappazzone che assomiglia poco al dolcetto che avevamo in testa. La storia dia Monza prevedeva un altro finale, ma forse anche un altro inizio. Tutto avrebbe dovuto portare a un’ora di prove con la Mercedes di Russell e poi all’annuncio del suo ingaggio per l’anno prossimo. Toto Wolff aveva aspettato il diciottesimo compleanno del suo bimbo d’oro per metterlo in macchina, aveva deciso di affidargli la Freccia Argentata sulla pista di Monza, nelle prove libere del Gran premio d’Italia, quello di casa sua. Gli aveva preparato un percorso dolce con un paio di prove private, prima di sbatterlo davanti al mondo. Tutto era apparecchiato per trasformare il debutto in una festa.