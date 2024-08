OBI dal 6 settembre è fuori con Odissea Sul Divano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 31 agosto 2024) Dal 30 agosto 2024Suldi Obi è la più alta new entry in classifica indipendente. Il singolo saràovunque dal 6. “Sul” è il nuovo singolo di Obi È dal 30 agosto 2024 in radio, e dal 6su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di OBI “Sul”. E’ il brano vincitore di Deejay On Stage, la più alta nuova entrata radiofonica nella classifica indipendente di EarOne. Presave link: https://ada.lnk.to/sulSu “Sul” Dal celebre poema omerico fino ad arrivare alle visioni di Kubrick, il termine “” ha sempre rappresentato un elemento profondo e indissolubile dell’animo umano.