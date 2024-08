Motori Renault a rischio | dipendenti in piazza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Non bastassero i problemi che ha per provare a dare alla Francia un nuovo governo, beh, non è escluso che il presidente Macron debba occuparsi e preoccuparsi anche di Formula Uno. Non è uno scherzo, come adesso tenterò di spiegare. La protesta. Ieri a Monza si sono dati appuntamento centodello stabilimentodi Viry Chatillon. Cioè lavoratori della fabbrica che tradizionalmente produce iper la Formula Uno. Con grande compostezza, operai e tecnici francesi hanno srotolato uno striscione. C’era scritto: "Salvate la storia della Francia nei Gp". Poiché lo Stato francese è azionista del gruppo, la palla presto potrebbe passare all’inquilino dell’Eliseo. Macron, appunto. Rottura. Ma cosa sta accadendo? Presto detto: in F1 il team Alpine dellada anni è sprofondato nelle retrovie. I risultati non aiutano.