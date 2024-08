Moto3 Gp Aragon 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza ancora una pole per un grande Alonso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Idellee ladidellaper il Gran Premo di. Altra prova dominante del leader della classifica iridata David, che si prende la quintaposition rifilando distacchi pesantissimi a tutta la concorrenza. In prima fila con il colombiano ci sono anche gli spagnoli Jose Antonio Rueda e David Muñoz, che però non sono i primi inseguitori dinel Mondiale. Buona prova di Luca Lunetta, sesto con la moto del team SIC58 e migliore degli italiani. Poco più indietro Matteo Bertelle in ottava posizione, mentre Stefano Nepa è undicesimo e Filippo Farioli è sedicesimo., GpdiPRIMA FILA DavidJose Antonio Rueda David Muñoz SECONDA FILA 4. Angel Piqueras 5. Joel Kelso 6. Luca Lunetta TERZA FILA 7. Daniel Holgado 8. Matteo Bertelle 9. Collin Veijer QUARTA FILA 10.