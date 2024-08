Lupi Noi moderati | Nessun pasticccio sull’Ucraina Le pensioni? Niente stravolgimenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Onorevole Maurizio(in foto), leader di Noi, il vertice di maggioranza ha confermato una coalizione "capace sempre di trovare la sintesi tra diverse identità". Ma allora come è stato possibile il pasticcio della frase? "Guardi, trovare la sintesi è sempre stata la nostra forza da quando Berlusconi ha reato la coalizione di centrodestra, da trent’anni stiamo insieme con una visione unitaria". Anche? "La vicenda del doppio comunicato è una tempesta in un bicchier d’acqua. I questi due anni sulla politica estera la nostra posizione è chiara, netta e da tutti condivisa e anche al vertice di oggi l’abbiamo confermata. La posizione di Tajani e Crosetto è la posizione di tutti nel centrodestra: da Noialla Lega. Al vertice non c’è stata discussione.