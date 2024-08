LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | è il momento di Luna Rossa-Ineos vale il primato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 6 minuti alla partenza. 16.30 Ricordiamo che quello traedBritannia sarà un vero e proprio scontro diretto, perché sono appaiate con 2 vittorie e 0 sconfitte. 16.29schiera Voltolini, Gabbia, Rosetti e Kirwan come cyclors. Sostituito dunque Liuzzi. 16.28 Ritirati i francesi. 16.25 In teoriadovrebbe iniziare alle 16.34, ma in queste condizioni di vento non è scontato. Inoltre i francesi devono ancora completare un lato di bolina ed uno di poppa 16.24 American Magic va a doppiare Orient Express e vince la regata. 16.22 American Magic inizia ora l’ultimo lato di poppa. Ancora fermi i francesi 16.20 1100 metri di vantaggio per Patriot, ma i francesi sono ancora fermi all’inizio del terzo lato di bolina. 16.19 Era stata una bella regata, peccato si sia risolta così.