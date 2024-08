LIVE – Inter-Sampdoria Women 4-0 ed è poker | immancabile Magull!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)è l’incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.4-0 60? Cambia anche l’: escono Detruyer e Serturini, entrano Bugeja e Pavan 60? Continuano le sostituzioni! Doppio cambio per la: escono Zamanian e Cafferata, entrano Cimò e Panzeri. 59? GOOOOOLLL!! L’mette a segno ungrazie all’ottimo lavoro di Serturini che dalla sinistra disegna un pallone perfetto sulla testa di. La tedesca, subentrata solo all’inizio del secondo tempo, non dimentica il fiuto del gol e spinge la palla in rete.