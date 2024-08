La confessione folle di Moussa Sangare La famiglia di Sharon | non si parli di raptus

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) Sarebbe uscito con l'impulso di accoltellare qualcuno - quello che ha definito un “feeling” -, la notte in cui ha accoltellatoVerzeni incontrandola per caso in strada a Terno d'Isola, mentre lei era intenta in una delle sue solite camminate consigliatele dal dietologo per perdere peso. “Scusa per quello che ti sto per fare", sono le parole che il 31enne avrebbe rivolto alla vittima poco prima di accoltellarla a morte. Parole alla quali la donna avrebbe risposto ripetendo più volte "Perché?”, ha raccontato durante la, in carcere per l'omicidio della barista 33enne avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio nel paese della bergamasca. Il giovane ha trascorso la prima notte in una cella da solo, sotto stretta vigilanza, e non avrebbe fatto nessuna richiesta, chiudendosi anzi nel silenzio.