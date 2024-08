Jeff Goldblum è un nuovo discepolo del culto degli occhiali da sole a quattro cifre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2024) Ogni volta che vedi una foto di, probabilmente indossa un paio dida. Ormai, fanno parte dell'uniforme quotidiana di quest'uomo fin dai primi anni '80. Li ha indossati anche in Into the Night. Li ha indossati nel primo Jurassic Park. E, più di 30 anni dopo, li indossa ancora mentre promuove il suo ultimo progetto, Kaos. Questa volta, però, sono della marca didaprobabilmente più elegante mai esistita: Jacques Marie Mage. Qualche giorno fa, presso gli studi della BBC Radio 2, l'attore americano ha indossato i Dealan, più precisamente nella colorazione Shadow. Introdotta per la prima volta nel 2015, questa silhouette è stata ispirata dal leggendario artista Bob Dylan e dalle montature che era solito indossare negli anni '60.