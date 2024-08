Inter-Sampdoria Women le formazioni ufficiali | prima per Piovani!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Sono uscite ledi, gara che apre il campionato di Serie A 2024-2025. Si tratta anche dellauscita ufficiale di mister Gianpiero, che ha preso il posto di Rita Guarino sulla panchina nerazzurra.UFFICIALE – Si apre la Serie A Femminile 2024-2025, con l’ che andrĂ ad affrontare allo stadio Brera laÂ. Ed è anche lauscita ufficiale del tecnico Gianpiero, dopo aver preso il posto di Rita Guarino sulla panchina delle nerazzurre. Modulo a una sola punta per l’allenatore, che davanti schiera Cambaghi, con Detruyer ad agire alle sue spalle. Per il resto centrocampo robusto, a cinque, con una difesa a tre. Di seguito ledi, gara che prenderĂ il via alle ore 18 di questa sera.