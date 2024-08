Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere Stagione 2 Recap della première

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 31 agosto 2024) Il: Glidel2 ha debuttato su Amazon Prime Video, immergendo nuovamente i fan nel mondo di J.R.R. Tolkien. Quando la1 si è conclusa, i primi grandi colpi di oscurità hanno iniziato a diffondersi nella Terra di Mezzo, quando Sauron è tornato sotto mentite spoglie e ha iniziato a mettere in atto il suo piano per piegare le volontà di tutti i suoi abitanti. Galadriel (Morfydd Clark) e il suo amico Elrond (Robert Aramayo) scoprono che il loro compagno Halbrand (Charlie Vickers) è in realtà Sauron in forma umana e che i tredelforgiati dal fabbro elfico Celebrimbor (Charles Edwards) sono una possibile fonte di corruzione che potrebbe segnare il destinoElfi.