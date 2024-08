Il Rimini si riprende il ’Neri’ È subito big match con l’Entella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Li ha guardati e riguardati Antonio Buscè i primi novanta minuti di Carpi. Per correggere i difetti, per lavorare sui punti deboli. Per mettere sotto la lente le cose che il suonon dovrà ripetere. Da stasera. Perché se il Carpi ha creato più di qualche grattacapo ai biancorossi, sulla carta, la Virtus Entella potrebbe essere più micidiale. Che i liguri siano costruiti sempre per vincere non è una novità. Ma quest’anno più che mai, reduci dal campionato scorso complicatissimo, non possono permettersi di sbagliare. Buscè, comunque, continua a guardare in casa propria. E di quei novanta minuti del debutto, finiti con un pari amaro, si tiene stretto anche tantissime cose.