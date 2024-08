Fermato con 26 kg di rame alla stazione | denunciato per ricettazione un 52enne

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 31 agosto 2024) Teramo - Durante un’operazione di vigilanza ferroviaria nell’ambito dell’iniziativa "Oro Rosso", mirata a contrastare i furti die il commercio illecito di questo metallo, la Polfer haunitaliano, già noto alle forze dell’ordine, per. L'uomo è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nelladi Giulianova.vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi velocemente, destando ulteriori sospetti.per un controllo, è stato trovato in possesso di un borsone contenente 26 kg di, suddiviso in 12 pezzi, di cui non ha saputo fornire una spiegazione plausibile sulla provenienza. Il, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), è stato sequestrato e l’uomo è statoa piede libero.