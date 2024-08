Election day al veleno Scontro governo-Regione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Èaperto tra viale Aldo Moro esull’Day, ovvero la possibilità di raggruppare le tre Regioni al voto nel prossimo autunno in un’unica data uguale per tutte, Emilia-Romagna compresa. Palazzo Chigi, ieri pomeriggio, al termine del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, ha espresso alle Regioni interessate (ci sono anche Liguria e Umbria), dopo una informativa in merito da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, "la raccomandazione di evitare la frammentazione", invitando tutti a "convergere verso un’unica data di voto". L’invito delè stato ritenuto deludente da viale Aldo Moro, che si aspettava piuttosto una proposta concreta sulla data unica che, dopo l’ok delle Regioni, si trasformasse conseguentemente in un decreto in grado di superare i vari ostacoli normativi che favoriscono la frammentazione del voto.