De Rossi | Con Cristante una discussione di dieci secondi con Mancini mai nulla Mi toccherà querelare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) La conferenza stampa di Daniele De, allenatore della Roma, alla vigilia dell’impegno con la Juventus, valevole per la terza giornata di Serie A. Le parole del tecnico riportate da Sky. De: «In un paio di mercati possiamo lottare per lo scudetto» Situazione mercato e nuovi arrivi. Soddisfatto del mercato? «Salvo problematiche dell’ultima ora tutti sono convocati con noi, anche gli ultimi arrivati. Ovviamente per questi, valuteremo i pregressi delle loro stagioni passate. Tutti quanti verranno con noi. Il bilancio del mercato? Sicuramente è positivo. Sono contento del mercato. Siamo inciampati in un qualcosa che non potevamo prevedere nella situazione difesa. Ma adesso ci metteremo mano. Io penso che abbiamo alzato il livello di qualità di questa squadra. Abbiamo fatto un lavoro importante e sono arrivati i giocatori molto importanti.