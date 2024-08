Costa pure una fortuna poveri Billy e Martina Achille Costacurta il nuovo look ed è pioggia di critiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024)curta, è tutta l’estate praticamente che si parla del figlio diColombari e l’ex calciatore del Milan Alessandrocurta. Anche se più volte l’ex Miss Italia aveva svelato il rapporto complicato con il figlio, finito nel mirino del gossip per alcuni atteggiamenti sopra le righe, di fatto tutto è iniziato a inizio luglio scorso, quando sul profilo Instagram del ragazzo e sotto i post della madre appaiono immagini di strane polveri e banconote e commenti pesanti. Profilo disattivato e zero commenti dalla famiglia. Silenzio social e stampa per settimane. Poi icurta sono riapparsi insieme in montagna ma negli ultimi giorni riecco fioccare le indiscrezioni sucurta, che nel frattempo è tornato sui social. Soprattutto su TikTok.