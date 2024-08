Cos’è la Sindrome di Ondine la malattia genetica rara che toglie il respiro

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 31 agosto 2024) Ladiè il nome più accessibile dellada ipoventilazione centrale congenita, una, che colpisce un bambino su 200.000, descritta per la prima volta nel 1970.è una ninfa della mitologia germanica che maledisse il compagno fedifrago, condannandolo a non respirare più, e quindi a morire, nel caso si fosse addormentato. In effetti, è ciò che succede ai pazienti affetti da questa patologia che provoca disturbi respiratori durante il sonno, a causa di un’alterazione del sistema nervoso autonomo. La, come detto, èed è legata alla mutazione del gene PHOX2B localizzato sul cromosoma 4, che regola molte funzioni del sistema nervoso autonomo. Le persone affette dadipresentano ipoventilazione, cioè ilsi affievolisce durante il sonno.