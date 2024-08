Conte | Sono contento del lavoro che ha fatto il club ci fosse stata la vendita di Osimhen avremmo completato la situazione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Parma Le parole diDi cosa è più orgoglioso? «Sul gol di Romeluandato in campo per dirgli di prendere Dre il pallone e ricominciare perché era il pareggio. Poi abbiamoil secondo gol. Èuna prestazione di cuore, contro un0ottima squadra. In cofneren za avevo avvertito un po’ tutti. Prendiamo questi tre punti sapevo che ci sarà da lavorare. L’assurdità del calciomercato è finita. Assurda ti trovi ad allenare die calciatori che andranno via e ti trovi calciatori che non hai mai allenato. Come si cerca sempre di migliorare il calcio, spero che si cambi questa regola, lo dico per tutti. È davvero molto difficile. Oggi avevamo Lobotka e Anguissa e in panchina nessuno perché i ragazzi che venivano in panchina con noi erano andati in prestito.