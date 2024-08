Carlo Ancelotti lezioni di jazz

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 31 agosto 2024) Credo di averlo già scritto, ma nel caso lo ripeto. Una squadra è come una bandadove ognuno suona per sé con davanti un dio per tutti. Il dio è il groove, il ritmo di riferimento, il motivo per cui una band è lì, sul palco (o in strada) a suonare. Scrive Frank J. Barrett, esperto di economia e pianista: “I gruppisono sistemi caordici, basati cioè da caos e unione”. La combinazione apparentemente impossibile di questi due elementi sfocia nel suono della band. Non è difficile applicare questi concetti appartenenti a un genere musicale, ilappunto, al gioco di una qualsiasi squadra allenata da