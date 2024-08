‘Benevento Città Spettacolo’ sabato con Tammurriata Rave e il Premio Gregoretti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 31 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUnda non perdere con la 45^ edizione del Festival “BeneventoSpettacolo”. E’ la notte della, un’esplosione di energia e passione che affonda le sue radici nelle antiche tradizioni popolari campane. La lunga notte inizierà alle ore 20:45 presso il Teatro Romano di Benevento con il grande Peppe Barra in “Peppe80Barra”, lo spettacolo ideato dall’attore partenopeo in occasione dei suoi 80 anni. Un concerto unico e appassionante, ricco di spettacolo e sorprese. A Peppe Barra il “Ugo” – VI Edizione, consegnato dalla famiglia. Gli ultimi biglietti per “Peppe80Barra” sono disponibili presso la biglietteria Festival e direttamente presso la biglietteria del Teatro Romano attiva dalle ore 20:00 di questa sera, oltre che attrso il circuito online I-Ticket.