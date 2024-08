Addio a Egle Guazzaloca | Una donna forte e riservata Sempre accanto all’ex sindaco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "se n’è andata in punta di piedi, con la stessa discrezione con cui è vissuta a fianco di Giorgio". Così, il senatore Pier Ferdinando Casini, ricordaSelmi, classe 1943, la vedova deldel ’ribaltone’ del 1999, scomparsa ieri mattina a Bologna.lasciato un profondo vuoto in tutti quanti l’avevano conosciuta e, con lei, erano stati a fianco di, l’uniconon di sinistra del capoluogo dell’Emilia-Romagna., che lascia due figlie, Francesca e Federica, aveva sposato Giorgio (che a sua volta aveva due ragazze, Giulia e Grazia) in seconde nozze. I funerali si svolgeranno martedì mattina, alla chiesa della Certosa. "è stata unastraordinaria,a Giorgiocon una discrezione che le ha fatto veramente onore – aggiunge Casini –.