Us Open 2024 | Cocciaretto ci prova ma Pavlyuchenkova passa in rimonta in tre set

(Di venerdì 30 agosto 2024) Elisabettaesce al secondo turno degli Us. La tennista marchigiana strappa un set ad Anastasia, che poi riesce nelladominando il secondo e il terzo parziale. 5-7 6-1 6-2 il punteggio a favore della tennista russa, che in due ore e 24 minuti di gioco si conquista un posto al terzo turno. Resta comunque ottimo il torneo diche, dopo la vittoria all’esordio con Baindl, ha messo in difficoltà la testa di serie numero 25.affronterà la testa di serie numero 1 Iga Swiatek. Usci, mainin tre set SportFace.