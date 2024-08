Una capsule collection per Call of Duty | Black Ops 6

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 30 agosto 2024) In occasione dell’accesso anticipato alla Beta diofOps 6,ofe Dolly Noire hanno annunciato una partnership esclusiva che si svilupperà ulteriormente nei prossimi mesi, con tutti i capi dellache saranno presentati ad ottobre. Con l’arrivo della Beta diOps 6, è stato presentato il primo articolo della, unat-shirt in edizione limitata in due colori, nero e grigio. Il design è ispirato alle copertine degli album grunge anni ‘90 e ai temi musicali che ricorreranno spesso nella campagna del nuovoOps, combinati all’iconica key art concepita da Treyarch. Il tutto è unito a Easter egg ed elementi grafici ufficiali forniti dallo studio di sviluppo che i veri fan sapranno riconoscere. Seguendo il regolamento, l’acquisto di una delle due t-shirts garantirà l’accesso alla Beta del nuovo capitolo della sagaOps.