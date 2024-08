Un gesto che racconta la grande umanità dell' attrice e che vale più di qualunque premio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 30 agosto 2024) La Mostra del Cinema di Venezia 2024 è entrata nel vivo e nella seconda giornata ha visto il dominio assoluto di unae star più attese, Angelina Jolie. L’americana, protagonista di Maria, film biografico su Maria Callas, ha rubato la scena non solo per la sua eleganza e per l’insolita chioma bionda, ma anche per l’autenticitàe emozioni che ha condiviso con il pubblico. Il suo arrivo al Lido ha attirato migliaia di fan, ma è stato un incontro in particolare a lasciare un segno indelebile, dimostrando ancora una volta il suo cuore d’oro.