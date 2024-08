Svolta sul caso dell' omicidio di Sharon Verzeni | c' è un fermo ecco chi è

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Momento disul delitto: c'è ildi una persona. "Abbiamoe ragioni per essere moderatamente ottimisti di arrivare in tempi non lunghi alla soluzione del. Ma in questo momento, vi prego, lasciateci lavorare", quanto filtrava ieri dalla Procura di Bergamo. E ora è emersa la notizia sul, con tanto di comunicato dei Carabinieri che va a spiegare l'identikit del fermato.chi è: "Si tratta di un trentunenne italiano, disoccupato, identificandolo nel soggetto ripreso dai sistemi di video sorveglianza del comune di Terno d'Isola mentre si trovava a bordo di una bicicletta e si allontanava velocemente dalla scena del crimine".