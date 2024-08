Spider-Man | per Marisa Tomei il momento più bello è stato vedere Tom Holland e Zendaya innamorarsi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 30 agosto 2024)-Man: perilpiùTom” Marissaha fatto cinque apparizioni nel ruolo di Zia May nel Marvel Cinematic Universe, ma è emerso che la cosa che l’attrice preferisca dell’essere parte del MCU e in particolare del franchise di-Man è avvenuta dietro le quinte. In occasione del Fan Expo di Toronto (via EW), laha infatti rivelato che alcune delle cose che le sono piaciute di più della sua partecipazione a-Man sono statele star Tomcrescere e. “Penso che alcune delle cose preferite siano state guardare Tom ecrescere e vederli innamorare eil loro talento fenomenale”, ha detto la. “Essere, come dire, sbalordita fin dall’inizio Voglio dire, sono sbalordita”. “Alcune persone sono semplicemente destinate a questo”, ha aggiunto.