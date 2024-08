Simona Ventura e Stefano Bettarini il figlio Giacomo debutta in tv | ecco in quale programma e quale sarà il suo ruolo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il prossimo lunedì, 9 settembre, tornerà in onda per il terzo anno consecutivo su Rai Due Bella Ma’, ilcondotto da Pierluigi Diaco è interamente incentrato sul confronto generazionale tra Boomer e la Generazione Z. Proprio nel cast della Generazione Z ciuna new entry che forse in pochi si aspettavano di vedere: a rivestire ildi opinionista tra i più giovani, infatti, cianche ildiha 23 anni, è appassionato di boxe e in futuro sogna di far parte del mondo del cinema, diventando attore. Proprio dei progetti futuri il ragazzo ha parlato nel corso dell’appuntamento quotidiani Aspettando Bella Ma’, in onda su Rai Due in attesa del ritorno del