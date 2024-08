Ruocco | Niente mi ridarà Sharon

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 20.00 "Dopo un mese di incertezza la notizia mi ha dato un po' di sollievo, perché cancella tutte le insinuazioni dette su di noi". Queste le parole di Sergio, il compagno diVerzeni dopo il fermo di un uomo per l'omicidio della giovane. "Nulla mie i bei momenti passati insieme", ha aggiunto. Intanto nella casa di Moussa Sagare, l'uomo fermato per l'omicidio, i carabinieri hanno trovato una sagoma in cartone utilizzata per esercitarsi a lanciare coltelli.