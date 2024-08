Randi Ingerman ingannata dall’avvocata | Sentenze falsificate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’attrice e modellaè stata recentemente al centro di uno scandalo giudiziario che ha rivelato un’intricata rete di inganni orchestrata dalla sua avvocata. Ecco cosa è successo alla donna di spettacolo. Secondo quanto emerso dalle indagini, la legale diavrebbe falsificato una serie diper far credere alladi aver vinto cause legali inesistenti o già perse, coinvolgendo somme di denaro significative., foto Screenshot – VelvetMagIl piano dell’avvocata L’inganno è stato portato avanti con estrema abilità. L’avvocata, di cui non è stato rivelato il nome per ragioni legali, avrebbe prodotto documenti falsi e manipolato informazioni legali, convincendo ladi essere stata vittoriosa in diverse controversie.